مانشيني: البطاقة الحمراء لأرمينيا ظلمتنا

مدرب إيطاليا يعتقد أن البطاقة الحمراء لخصمه ظلمته

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن البطاقة الحمراء، التي حصل عليها منتخب أرمينيا في مباراة الفريقين، ظلمت إيطاليا.

وتمكن المنتخب الإيطالي، من الفوز على نظيره الأرميني بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو القادم.

وقال مانشيني في تصريحات عقبت اللقاء: "لم تعد هناك مباريات سهلة، اليوم بدأنا اللقاء بشكل سيء، واستقبلنا هدفاً مبكراً، وتعرض للظلم بطريقة غير مباشرة بسبب البطاقة الحمراء لأرمينيا".

وواصل: "بعد البطاقة الحمراء، اعتمد منتخب أرمينيا على الدفاع، حقيقة اليوم أن أرمينيا تفوقت علينا جسدياً".

وتابع: "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، لقد واجهنا الصعوبات في الشوط الثاني لذلك يجب علينا أن نمتلك عقلية هجومية دائمة".

وبعد مباراة اليوم رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة بعد لعب 5 مباريات، وتجمد رصيد أرمينيا عند النقطة السادسة في المركز الثالث.