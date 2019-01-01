مانشيني: إيطاليا ستبدأ الاستعداد لليورو من الآن

مانشيني يريد مواصلة النجاح مع إيطاليا في اليورو

أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي سعادته بفوز فريقه الكبير على أرمينيا، مشدداً على أن الفريق سيبدأ الاستعداد لبطولة اليورو من الآن.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزاً عريضاً على حساب أرمينيا، بتسعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

وقال مانشيني في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت ليلة رائعة، قدمنا مباراة رائعة لقد بذلنا قصارى لتحقيق ذلك الأمر".

وأشاد مدرب الأزوري بالوجوه الجديدة مع المنتخب، زانيولو وتشيزا وأورسوليني، بعد تسجيلهم في مباراة الليلة.

وواصل مانشيني: "إنهم يتحسنون مباراة بعد مباراة، المشاركة الدولية ترفع من الخبرة كثيراً لدى اللاعب، لديهم جودة رائعة فقط هم بحاجة إلى وقت".

زانيولو يحقق رقماً مميزاً للاعبي روما مع إيطاليا ويتفوق على دي روسي

وتابع: "سنرى ماذا سيحدث في بطولة اليورو، أمامنا ستة أشهر للاستعداد، وللأسف سأكون مضطراً التخلي عن بعض اللاعبين فالقائمة تكون 23 لاعباً فقط".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا استطعنا الاستمرار هكذا في الفترة القادمة كما ظهرنا في التصفيات فسيكون أمراً رائعاً".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي، نجح في الفوز بكافة مبارياته في التصفيات، وحقق الفوز في كل مبارياته التي خاضها لعام 2019.