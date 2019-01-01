مانشيني: إيطاليا تستهدف التتويج بيورو 2020

الآمال كبيرة على العودة للألقاب..

اعترف روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن فريقه يستهدف التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 والمقرر لها الصيف المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فرنسا وإسبانيا وألمانيا هم المنافسون للأتزوري على البطولة.

المنتخب الإيطالي يعيش طفرة مع مانشيني، حيث تأهل إلى اليورو بالفوز بجميع مبارياته في المجموعة، ومن المقرر أن يخوض الدور الأول في العاصمة روما مما يشكل دافعًا إضافيًا لكتيبة مانشيني في سبيل التتويج باللقب.

مانشيني في حوار مطول تحدث وقال "آمل أن أحقق اليورو، إنه وضع صعب، ولكن الأمر يتوقف علينا وعلى مدى تطورنا في الستة أشهر المقبلين. هناك منتخبات أقوى، لكن البطولة مفتوحة لأي نتيجة. نحن نؤمن بأنفسنا وهدفنا هو تحقيق اللقب.".

كما تابع "في هذه البطولة، تسعى إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا إلى الفوز باللقب، يجب أن نحافظ على هذا الوضع، إن إيطاليا لها تاريخ كبير ومجيد في كرة القدم، ونريد أن يكون لها مستقبلًا رائعًا أيضًا.".

مانشيني: إيطاليا تفتقد أمثال توتي وديل بييرو

مانشيني أتى على رأس القيادة الفنية للأتزوري خلفًا لجيان بييرو فيتورا، والذي فشل في قيادة الطليان إلى مونديال روسيا 2018، وقد أحدث مدرب مانشستر سيتي الأسبق تطورًا كبيرًا منذ ذلك الحين، ولكن كان له تعقيبًا حول تجربة فيتورا ومقارنة فريقه الحالي به.

"لقد نجحنا في الحفاظ على الكرة وتطبيق الضغط العالي، لذلك يمكن القول أن هناك اختلافات في الأنظمة سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي. كل مدرب لديه أفكاره، لكن تلك الأفكار لا تكون جيدة إذا لم تنسجم مع أفكار وإمكانيات اللاعبين المتاحين."

"إنه لشرف لي أن أقود إيطاليا، لقد كان الوضع صعبًا ولكنني آمنت بفرصنا، نريد أن نخلق شيئًا يصمد حقًا أمام اختبار الزمن. لقد كان وقتًا دقيقًا عندما توليت المسؤولية، لذلك أعتقدت أن أفضل سبيل هو الاعتماد على اللاعبين الشباب."

وأتم "لم تكن الخبرة هامة، ولكنني أردت أن أحصل على لاعبين من ذوي الإمكانيات العالية حتى نتمكن من تقديم كرة قدم جيدة، أردت أن أُعيد الجماهير إلى المنتخب الإيطالي، وكنت محظوظًا باللاعبين الشباب الذين كان تأثيرهم فوريًا، كنت أؤمن بهم وهم تكفلوا بالباقي.".

الجدير بالذكر أن قرعة اليورو قد أوقعت إيطاليا في مجموعة واحدة رفقة سويسرا وتركيا وويلز.