مانشيني: أتفاهم مع سمولينج بالنظرات

جيانلوكا مانشيني مدافع فريق روما يؤكد أنه يتفاهم بشكل جيد للغاية مع كريس سمولينج.

أكد جيانلوكا مانشيني مدافع فريق روما أنه يتمتع بحالة كبيرة من التفاهم رفقة اللاعب كريس سمولينج زميله في النادي العاصمي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانشيني وأشاد خلالها بأداء سمولينج مع الفريق خلال الأشهر الماضية منذ قدومه في الصيف.

وقال مانشيني: "سمولينج لا يتحدث الإيطالية بالرغم من ذلك هو يتعلم لذلك يكون التواصل في الملعب بعض الأحيان صعبًا لكننا نفهم بعضنا البعض بنظرة العين أحيانًا".

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وأضاف: "على مستوى كرة القدم أعرف بعض الكلمات الإنجليزية وسمولينج يعرف بعض الإيطالية ولو كان هناك هجمة أو حاجة للتحرك يمينًا أو يسارًا نتفاهم بالنظرات".

وأكمل: "هو دومًا ما يمنح كل ما لديه في الملعب وذلك ما أحبه فيه، وفي ذلك الجانب أنا لا أزال في حاجة للمزيد من العمل والتطور، بالرغم من أنني لا أزال صغيرًا".

وأنهى تصريحاته: "لدينا رابط عظيم ليس أنا وسمولينج فقط بل مع فازيو أيضًا، حتى لو لم يكن يلعب بشكل دائم لكن في التدريبات دومًا ما نتفاهم جميعًا".

جدير بالذكر أن سمولينج كان قد انضم لصفوف روما هذا الصيف قادمًا من مانشستر يونايتد في إعارة مقابل ٣ مليون يورو وشارك في ١١ مباراة بالدوري.