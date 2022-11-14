مانشستر يونايتد يُصدر بيانًا بخصوص تصريحات رونالدو

مانشستر يونايتد يعلق على غضب رونالدو

رد مانشستر يونايتد على مقابلة كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، والتي من المقرر بثها كاملة يوم الخميس القادم.

وانتشرت أجزاء من مقابلة تلفزيونية للنجم البرتغالي مع الصحفي بيرس مورجان، وظهر رونالدو مهاجمًا إريك تين هاج المدير الفني للفريق، بالإضافة لانتقادات لاذعة للنادي.

مانشستر يونايتد أصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المقابلة جاء فيه: "لاحظ مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو، سينظر النادي في رده بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

وأضاف: "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والموظفين والمشجعين".

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ملخص موسم كريستيانو رونالدو منذ الصيف الماضي حتى تصريحاته النارية بالأمس 💻 pic.twitter.com/wZIg21wmR6 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 14, 2022

الجدير بالذكر أن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي رفض طلبه بالإضافة لعدم تقديم أحد الأندية الأوروبية الكبرى لأي عروض من أجل ضم قائد البرتغال.