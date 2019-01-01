مانشستر يونايتد يهزم ميلان بركلات الترجيح

ختام الموسم التحضيري للشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال.

جاء ذلك عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث تقدم ماركوس راشفورد في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من نيمانيا ماتيتش.

وفي الدقيقة 26 رد سوزو نجم ميلان بالتعادل، بعد تمريرة من فابيو بورينيو.

وفي الشوط الثاني لم يكن فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد محظوظاً بالهدف العكسي الذي أحرزه في شباكه في الدقيقة 60.

أخيراً وبعد 7 دقائق من نزوله، سجل جيسي لينجارد هدف التعادل في الدقيقة 72 من تمريرة لأنتوني مارسيال.

بالانتقال إلى ركلات الترجيح سجل الشياطين الحمر ركلاتهم الخمس بأقدام لينجارد وآشلي يونج وميسون جرينوود وأنجيل جوميز ودانييل جيمس.

على الناحية الأخرى سجل ميلان 4 ركلات بواسطة هاكان تشالهانوجلو وجياكومو بونافينتورا وأندريه سيلفا ورادي كرونيتش، فيما أضاع الواعد دانييل مالديني -17 عاماً- الركلة الأخيرة.

بذلك يختتم مانشستر يونايتد استعداداته لملاقاة تشيلسي في أول أسابيع البريميرليج، والذي ينطلق في التاسع من أغسطس الجاري.