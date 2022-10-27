مانشستر يونايتد ينتصر وقطار آرسنال يتوقف عند محطة آيندهوفن

مواجهات قوية ونتائج هامة بالدوري الأوروبي

استطاع نادي مانشستر يونايتد تحقيق الفوز على نظيره شريف تيراسبول بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ديوجو دالوت هدف الشياطين الحمر الأول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء من صناعة زميله كريستيان إريكسن، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 65، من خلال صناعة زميله لوك شاو.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى ذاكرة التهديف، حيث وضع الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 81.

وفي نفس المجموعة، انتصر نادي ريال سوسييداد على فريق أومونيا نيقوسيا بنتيجة 2-0، ليعزز صدارته قبل مواجهة الشياطين الحمر في الجولة المقبلة.

وبتلك النتائج، يتصدر الفريق الإسباني الجدول بـ 15 نقطة، ويتواجد يونايتد في المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويملك شريف 3 نقاط، فيما يقع أومونيا في المركز الأخير بلا نقاط.

بقية المواجهات

في مفاجأة كبيرة، توقف قطار آرسنال في بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعد الخسارة في هولندا على يد آيندهوفن بنتيجة 2-0.

فيما انتصر نادي روما على فريق هلسنكي بنتيجة 2-1، وفاز ريال بيتيس على لودوجوريتس رازجراد بنتيجة 1-0.

وانتصر فريق لاتسيو الإيطالي على نادي ميتييلاند بنتيجة 2-1، فيما خسر طرابزون سبور من النجم الأحمر بنتيجة 2-1.