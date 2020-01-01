مانشستر يونايتد يكشف عن قميص الموسم الجديد 2020-2021

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن عن قميص الموسم الجديد 2020-2021.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن القميص الجديد الخاص بالموسم المقبل 2020-2021، والذي سيخوض به منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي بالاشتراك مع شركة "أديداس" التي تصنع قمصان الفريق منذ عام 2015.

القميص الجديد تم إطلاقه تحت عنوان "الحمض النووي لمانشستر يونايتد" للتعبير عن مدى ارتباط القميص الوثيق بتاريخ النادي.

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وقال إنيجو ترنر المصمم في شركة الملابس الرياضية: "لهذا الموسم 2020-2021 قمنا بتصميم قميصًا يسمح بالربط بين النادي والجماهير".

وأضاف موضحًا الشيء الأساسي الذي اعتمد عليه التصميم: "اعتمدنا بشكل أساسي على شعار النادي في التصميم، للتعبير عن روح مانشستر يونايتد".

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم في الدوري الإنجليزي بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة، ليشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يرتدي قمصان أديداس منذ عام 2015، وهي المرة الثانية في تاريخ الفريق بعد الفترة بين 1980 و1992.