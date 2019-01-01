مانشستر يونايتد يضيق الخناق على برشلونة لخطف أهم صفقاته

أفادت تقارير بريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودورد، بدأ يتواصل بالفعل مع وكيل أعمال واحد من أهم صفقات برشلونة الصيفية، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال اللاعب لمعقل الشياطين الحمر بدلا من "كامب نو".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن المسؤول البارز في عملاق البريميرليج أجرى اتصالات هاتفية مع وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لمعرفة كافة شروطه ورأيه بوجه عام في فكرة الانتقال لليونايتد، قبل تفعيل البند الخاص بالشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد.

فكأنني بالرمح أضرب قائلا ... الأرض أرضي والزمان زمانيه 🔝



احكم بأحكامك يا سيد اللاعبين 👑 pic.twitter.com/aPC3U9iaeN — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

والمعروف أن أغلب الصحف والمؤسسات الإعلامية، خصوصا الكاتلونية تحدثت كثيرا عن اقتراب صاحب الـ28 عاما من ارتداء قميص البلو جرانا، على اعتبار أنه اتفق مع إدارة النادي على كافة البنود الشخصية في عقده، ولا يتبق سوى تفعيل الشرط الجزائي، الذي يقدر بنحو 120 مليون يورو.

ونقلت نفس الصحيفة عن "اندبندنت"، إن إدارة الكتلان منقسمة على صفقة جريزمان، وذلك لاعتقاد البعض أنه من الممكن استثمار هذه المبالغ بشكل أفضل، خاصة بعدد الانتقادات التي تعرض لها النادي بعد فشل الصفقات الرنانة، مثل فيليب كوتينيو، الذي كلف الخزينة أكثر من 100 مليون دون أن يترك بصمة حقيقية، وبدرجة أقل منه عثمان ديمبلي، الذي تأخر انسجامه مع الفريق، لكنه يعاني الأمرين دوما مع لعنة الإصابات.

وذكر التقرير، أن اليونايتد على أتم الاستعداد للموافقة على كافة شروط اللاعب المادية، نظير الحصول على توقيعه، كما يريد المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير لتعزيز القوة الضاربة للفريق الموسم المقبل، وذلك بعد حوالي عامين من محاولة ضمه لليونايتد، والتي لم تكتمل لتمسك الهنود الحمر بصاحب الـ28 عاما في صيف 2017، رغم إقرار جريزمان في أحد اللقاءات التلفزيونية آنذاك، بأن نسبة ذهابه لملعب "أولد ترافورد" تزيد عن 60%.