مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشياطين الحمر، سيطروا على مجريات الشوط الأول، ولكن دون تهديد حقيقي على المرمى، مع ضغط كبير منهم على أصحاب الأرض.

في الدقيقة 27 توغل راشفورد من الجانب الأيسر، للملعب وقام بتمرير تمريرة إلى الفرنسي، مارسيال الذي سددها بقوة في الشباك معلناً عن هدفه رقم 50 في مسيرته مع الشياطين.

وانتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف، ومع مطلع الشوط الثاني، تراجع أداء مانشستر يونايتد وسط انتفاضة من ولفرهامبتون.

وفي الدقيقة 55 تمكن نيفيز، من خطف هدف التعادل لصالح الذئاب، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، بعد عرضية أرضية من ركنية.

وبعد هدف ولفرهامبتون بعشر دقائق تقريبا، سقط بول بوجبا داخل منقطة جزاء أصحاب الأرض، ليتحسب الحكم ركلة جزاء.

تقدم بوجبا لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها في منتصف المرمى وتمكن باتريسيو من التصدي لها، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل بهدف لكل فريق.