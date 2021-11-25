مانشستر يونايتد يستقر على تعيين رانجنيك حتى نهاية الموسم

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالاتفاق مع الألماني رالف رانجنيك ليتولى مهمة تدريب الفريق هذا الموسم.

يونايتد أعلن إقالة مدرب أولي جونار سولشاير هذا الأسبوع، بعد السقوط بنتيجة 4/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الترشيحات كانت تتجه نحو إرنستو فالفيردي وماوريسيو بوتشيتينو ورودي جارسيا وبريندان رودجرز، ولكن اسم آخر سيتولى المهمة.

موقع "TheAthletic" الإنجليزي أكد توصل يونايتد لاتفاق مع رانجنيك كمدرب مؤقت بعقد مدته 6 أشهر.

ومن المقرر أن يصبح بعدها مستشارًا للنادي في مختلف الأمور الإدارية لمدة عامين بعد نهاية فترة تدريبه.

ويدخل الشياطين الحمر في مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع لوكوموتيف موسكو من أجل إقناع النادي الروسي بالتخلي عن صاحب الـ63 سنة.

وفي حالة نجاح المفاوضات سيقود الألماني المخضرم مانشستر يونايتد في مباراته القادمة أمام تشيلسي في بطولة الدوري.

يذكر أن رانجنيك يعمل حاليًا كمدير رياضي لنادي لوكوموتيف موسكو، وسبق أن خاض عدة تجارب تدريبية في لايبزيج وشالكه وهانوفر وشتوتجارت.