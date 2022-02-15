مانشستر يونايتد يستعين بنور الدين محمدوف لحسم مستقبل رونالدو!

أشارت تقارير صحفية إلى أن نور الدين محمدوف، بطل " UFC" سيتدخل لحسم مستقبل كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، مع الشياطين الحمر.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن عدم سعادة صاروخ ماديرا، مع الشياطين الحمر، وسط تذبذب النتائج تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك، ومن قبله أولي جونار سولشاير.

ويرتبط نور الدين محمدوف، بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، وبحسب الصحافة الإنجليزية فإنه قد وعد بأن يتدخل لإقناعه بالاستمرار داخل صفوف مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد، قد تمكن من إعادة رونالدو، إلى قلعة أولد ترافورد، في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ وصول اللاعب البرتغالي، إلى مانشستر يونايتد، شارك اللاعب في 27 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 14 هدفًا، ولكنه فشل في التسجيل في المباريات الأخيرة للفريق، ولم يزور الشباك منذ بداية عام 2022.

وقال محمدوف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "سأتحدث معه، بصراحة أريده أن يستمر، فمانشستر يونايتد لديه فريق شاب قوي، أعتقد أنه سيسبب العديد من المشاكل للفرق في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن رونالدو، يستعد مع مانشستر يونايتد، لمواجهة برايتون، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من الدووري الإنجليزي.