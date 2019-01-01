مانشستر يونايتد يستعيد دفعة جديدة من مستشفى المصابين

والدفعة الثانية ستعود في الوقت المناسب

تلقى مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، أنباء مبشرة، بعودة ثلاثة من المصابين للتدريبات الجماعية، قبل زيارة ملعب "برامال لين" لمواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل.

وأفادت التقارير الواردة من داخل "أولد ترافورد"، أن الظهير الأيسر لوك شاو، تعافى تمامًا من إصابته في أوتار الركبة، التي يكافح معها منذ أغسطس الماضي، لتتضاعف فرصه في العودة قبل لقاء الأحد.

ونفس الأمر ينطبق على بديله في الجهة اليسرى أكسل توانزيبي، هو الآخر تخلص من إصابته في الفخذ، التي ألمت به أثناء عملية الإحماء قبل دقائق من قمة ليفربول، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله الشهر الماضي.

أما ثالث العائدين من لعنة الإصابة، فهو الصربي نيمانيا ماتيتش، الذي لم يركل الكرة منذ أكتوبر الماضي، ليعطي مدربه النرويجي دفعة معنوية هائلة، لتعويض القلب الشجاع سكوت مكتوميناي، بعد انتكاسته الأخيرة على مستوى الكاحل، التي أجبرته على الانسحاب من معسكر منتخب بلاده الاسكتلندي.

كما شارك في التدريبات الجماعية المدافع الإيفواري إريك بايلي، وكذلك الظهير مينساه، وذلك بعد تخلص كلا اللاعبين من الإصابات التي أبعدتهما عن الفريق لفترة طويلة جدًا، وفي الطريق أيضًا دالوت، الذي أوشك على الانتهاء من برنامج إعادة تأهيله.

وبالنسبة للنجم الفرنسي بول بوجبا، فسوف يواصل الغياب لعدم انتهاء مشكلته في القدم، لكنه بنسبة كبيرة سيعود في الوقت المناسب مع الدفعة الثانية التي ينتظرها المدرب النرويجي قبل فترة ازدحام جدول المباريات الشهرين المقبلين.

وتحسنت نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، باستثناء الهزيمة المفاجئة أمام بورنموث في الأسبوع قبل الأخيرة للبريميرليج، وذلك بتحقيق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات.

وسيخوض زعيم الإنجليز على المستوى المحلي اختبار الأحد، وهو في المرتبة السابعة في جدول الترتيب العام برصيد 16 نقطة في أول 12 جولة، على بعد نقطة من مضيفه العريق العائد حديثًا للدوري الإنجليزي، الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز السادس.