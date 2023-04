مانشستر يونايتد يدمر مدافع برايتون بعد إضاعة ركلة ترجيح في نصف نهائي كأس إنجلترا

مانشستر يونايتد سخر من لاعب برايتون بعد إضاعة ركلة الترجيح الحاسمة في نصف نهائي كأس إنجلترا..

سخر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد من سولي مارش مدافع نادي برايتون، بعد إضاعة ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" مساء الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

حساب مانشستر يونايتد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قرر السخرية من مدافع برايتون، عبر تغريدة مدمرة بعد نهاية المباراة.

وكتب حساب مانشستر يونايتد: "!WE’RE ON THE MARCH WITH TEN HAG’S ARMY"، والتي تعني بالعربية: "نحن في مسيرة مع جيش تين هاج"، في تلاعب لفظي جيد للغاية باستخدام اسم مدافع برايتون.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا في المباراة النهائية مع جاره اللدود مانشستر سيتي، في الثالث من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".