مانشستر يونايتد يحاول إحباط محاولة برشلونة لخطف "مفاجأة الموسم"

الشياطين الحمر قرروا التعامل مع الموقف

في مفاجأة غير متوقعة، أبدى نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماينو حصل على الفرصة مع المدرب إريك تين هاج الموسم الماضي، وحرص على استغلالها بأقصى شكل ممكن، ليصبح أساسيًا بخط وسط الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي دفع جاريث ساوثجيت للاعتماد عليه مع منتخب إنجلترا في يورو 2024.

الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، قال إن مستوى ماينو الذي كان مفاجأة الموسم في أولد ترافورد، لفت أنظار برشلونة، وجعل إدارة النادي تفكر في التعاقد معه بالميركاتو الحالي.

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ومن جانبه يعلم يونايتد جيدًا بهذا الاهتمام، وقرر الدخول في محادثات لتجديد عقد اللاعب مع زيادة كبيرة في مرتبه، لتجنب أي محاولة جدية لضمه في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن صاحب الـ19 سنة، شارك في 35 مباراة مع مانشستر خلال موسم 2023/2024، ونجح في تسجيل أهداف ولعب 3 تمريرات حاسمة.