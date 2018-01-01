مانشستر يونايتد يُجدد عقد مارسيال لموسم واحد

مانشستر يونايتد استخدم البند الموجود في عقد مارسيال وجدده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استخدم مانشستر يونايتد البند الموجود في عقد مهاجمه أنتوني مارسيال والذي يُسمح له بتجديده لموسم واحد، ليُمدد عقد اللاعب الفرنسي حتى صيف 2020.

وينتهي عقد مارسيال مع اليونايتد بنهاية الموسم الجاري، ويُحاول النادي تجديده منذ فترة لكن المفاوضات لم تكلل بنجاح بين الطرفين حتى الآن، ولذا فضل النادي الحصول على مساحة أكبر من الوقت بتفعيل البند الذي يُتيه له تجديد العقد الحالي لموسم واحد.

أوبتا جول | هل ميسي هو بالفعل أفضل منفذ للركلات الثابتة في العالم؟

وحسب مراسل جول في مانشستر يونايتد، فاللاعب لديه رغبة بالبقاء في ملعب أولد ترافورد لسنوات قادمة وكذلك النادي حريص على تجديد العقد، ولذا كرر ما فعله مع حارس المرمى دافيدي دي خيا بتفعيل بند التجديد لموسم إضافي للحصول على وقت أكبر للتفاوض.

يُذكر أن مارسيال انتقل لليونايتد صيف 2015 قادمًا من موناكو، وقد حظي بموسم أول جيد تحت قيادة المدرب لويس فان خال سجل خلاله 15 هدفًا في جميع المسابقات، لكن الموسمين التاليين تحت قيادة جوزيه مورينيو كانا أقل نجاحًا.