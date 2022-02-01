مانشستر يونايتد يتوقف عن بيع قمصان جرينوود

توقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن بيع قمصان المهاجم الشاب ميسون جرينوود عبر الإنترنت، بسبب الأنباء التي أثيرت مؤخرًا.

صاحب الـ20 سنة تعرض للإيقاف من قبل يونايتد يوم الأحد الماضي، بعد نشر صور وتسجيلات للجرائم المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة مانشستر اعتقال رجل في العشرينات من عمره للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء.

توقف مبيعات قمصان جرينوود عبر الإنترنت

قررت الإدارة إزالة قميص اللاعب الإنجليزي من متجر النادي، بعد هذه المزاعم، وحالة الغضب المنتشرة من هذه الاتهامات.

ولا يمكن للعملاء حاليًا تحديد اسم صاحب الـ20 سنة كخيار بأي منتجات، ولم يعد من الممكن رؤيته في قائمة اللاعبين بعد الآن.

ويؤدي البحث عن اسمه في الصفحة إلى إرجاع النتيجة "لم يتطابق بحثك عن جرينوود مع أي من المنتجات".

بيان الشركة الراعية

قال المتحدث باسم شركة "نايك" الأمريكية لشبكة "رويترز":"لقد علقنا علاقتنا مع ميسون جرينوود".

وأضاف:"نحن قلقون للغاية من المزاعم المقلقة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ومن جانبه قال مانشستر يونايتد:"علمنا بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق".

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