مانشستر يونايتد يتوصل لقراره النهائي في ضم هالاند

نادي مانشستر يونايتد يصل لقراره النهائي فيما يتعلق بصفقة ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن قرار فريق مانشستر يونايتد النهائي الخاص بصفقة اللاعب النرويجي إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي قد قرر دخول المفاوضات من أجل ضم اللاعب لصفوفه.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع جون مورتو المدير الرياضي المعين حديثًا للمرة الأولى في تاريخ مانشستر يونايتد، مع المدير الفني أولي جونار سولشاير.

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واتفق الثنائي بحسب ما أوضحت الصحيفة على أن هالاند هو الخيار الأول والأهم لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرى أولي جونار سولشاير أن هالاند سيكون خير خليفة للبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر الحالي، بعد أشهر طويلة من رحيله عن صفوف الفريق.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات هالاند في الفترة الماضية، حيث ارتبط اللاعب النرويجي بريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في 48 مباراة رفقة بوروسيا دورتموند منذ انضمامه للفريق، سجل خلالهم 47 هدفًا وصنع 11.