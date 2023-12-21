مانشستر يونايتد يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل سفيان أمرابط

هل يفعل مانشستر يونايتد بند الشراء في عقد سفيان أمرابط؟

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد، والجهاز الفني للفريق بقيادة إريك تين هاج، قرارها النهائي بشأن مستقبل النجم المغربي سفيان أمرابط، مع الفريق.

وانضم سفيان أمرابط، إلى صفوف مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فيورنتينا الإيطالي، لمدة موسم واحد، مع خيار بند شراء مقابل 25 مليون يورو، بنهاية الإعارة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر، صرفت نظر عن تفعيل بند الشراء، في عقد سفيان، خاصة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني، بقدرات اللاعب.

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وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد، يرى أن اللاعب لديه قدرات مميزة، ويرونه لاعبًا عالي الجودة، ولكنهم غير متأكدين من أنه يتناسب بشكل صحيح مع الدوري الإنجليزي.

وقررت إدارة الشياطين الحمر، أن تعتمد في الفترة القادمة على نجم الفريق الشاب كوبي ماينو، صاحب الـ 18 عامًا خاصة وأنه ظهر بشكل مميز في المباريات التي شارك فيها، وحصل على اعجاب المدير الفني.