مانشستر يونايتد يؤجل صفقة سانشو للصيف المقبل

خبر غير سار للجماهير..

خرج جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، من حسابات إدارة مانشستر يونايتد في السوق الصيفية الحالية، وقرر النادي الإنجليزي تأجيل الصفقة حتى صيف 2021.

قرار إدارة المانيو يأتي على خلفية تمسك إدارة دورتموند بالتحصل على 108 مليون جنيه استرليني للموافقة على عودة سانشو مرة أخرى إلى مدينة مانشستر.

إدارة يونايتد تؤمن بأن تقييم دورتموند لسانشو غير واقعي بالمرة في ظل التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، هذا إلى جانب الراتب المرتفع الذي يود اللاعب نفسه الحصول عليه.

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الدولي الإنجليزي حال انضمامه إلى أولد ترافورد كان ليتحصل على مبلغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، الأمر الذي من شأنه تحطيم هيكل الأجور في مانشستر يونايتد والتسبب في أزمات كثيرة.

أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيكون أكثر المتضررين من هذا القرار، فهو مصمم على ضم جناح هذا الصيف ومتمسك للغاية بالحصول على خدمات صاحب الـ20 عامًا على وجه التحديد.

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دورتموند أعلن في وقت سابق عبر مديره الرياضي مايكل زورك أن سانشو باقٍ الموسم المقبل، والتقارير التي نُشرت اليوم بأن المانيو قد قرر التأجيل تعزز استمرار سانشو في سيجنال إيدونا بارك حتى العام القادم.

على كل حال، تأجيل الصفقة قد يُزيد من العقبات في وجه المانيو للظفر بسانشو، فسبق وأن أكدت الصحف الإسبانية أن قطبي البلاد، ريال مدريد وبرشلونة، يودان العودة للصراع حول اللاعب في العام المقبل مع تحسن الوضع الاقتصادي قليلًا.

الجدير بالذكر أنه في حال عقد يونايتد الصفقة هذا الصيف فلن تتوقف التكلفة عند 108 مليون جنيه استرليني فقط، بل سيزيد عليها 100 مليون آخرين يتعلقون بحصة وعمولات الوكلاء والوسطاء إلى جانب راتب اللاعب نفسه، ما قد يبرر ويفسر قليلًا موقف الإدارة الحمراء.