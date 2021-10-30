مانشستر يونايتد ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة
مانشستر يونايتد× توتنهام
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
12' عررررضية خطيرة من شاو ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل إلى رونالدو
7' عرررضية من الجهة اليُمنى لليونايتد، الكرة تصل لكافاني الذي يلمسها برأسه ولكنها تخرج لضربة ركنية
5' تسديدة من الكوري سون، ولكن الكرة تصطدم بفريد وتخرج لضربة ركنية
انطلاق المباراة
تشكيل مانشستر يونايتد:
قرر المدرب سولشار الاعتماد على التشكيل الآتي:
التشكيل| 3-4-1-2
دي خيا
ليندلوف - ماجواير - فاران
شاو - فريد - ماكتوميناي - بيساكا
برونو فيرنانديش
رونالدو - كافاني
تشكيل توتنهام:
قرر المدرب نونو سانتو اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-3-3
لوريس
ديفيس - داير - روميرو - إيمرسون
سكيب - هويبرج - لو سيلسو
سون - كين - مورا
يسعى اليونايتد لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على ملعبه في الديربي ضد ليفربول بالجولة الماضية وجعلت منصب سولشار مهددًا، في المقابل فإن السبيرز بحاجة إلى الفوز أيضًا بعد أن هُزم في الديربي اللندني أمام وست هام يونايتد.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام على ملعب توتنهام هوتسبيرز.