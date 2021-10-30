مانشستر يونايتد ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022

مانشستر يونايتد× توتنهام

مباشر، لحظة بلحظة



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12' عررررضية خطيرة من شاو ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل إلى رونالدو

7' عرررضية من الجهة اليُمنى لليونايتد، الكرة تصل لكافاني الذي يلمسها برأسه ولكنها تخرج لضربة ركنية

5' تسديدة من الكوري سون، ولكن الكرة تصطدم بفريد وتخرج لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 3-4-1-2

دي خيا

ليندلوف - ماجواير - فاران

شاو - فريد - ماكتوميناي - بيساكا

برونو فيرنانديش

رونالدو - كافاني

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨



Here's our starting XI for today's trip to Tottenham. #MUFC | #TOTMUN — Manchester United (@ManUtd) October 30, 2021

تشكيل توتنهام:

قرر المدرب نونو سانتو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

لوريس

ديفيس - داير - روميرو - إيمرسون

سكيب - هويبرج - لو سيلسو

سون - كين - مورا

Your team to face Manchester United! 👊 pic.twitter.com/1CzZl66YMS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 30, 2021

يسعى اليونايتد لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على ملعبه في الديربي ضد ليفربول بالجولة الماضية وجعلت منصب سولشار مهددًا، في المقابل فإن السبيرز بحاجة إلى الفوز أيضًا بعد أن هُزم في الديربي اللندني أمام وست هام يونايتد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام على ملعب توتنهام هوتسبيرز.