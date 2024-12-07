أموريم عن رفض مزراوي لدعم المثلية: علينا احترام دينه وثقافته وما فعلناه كان الصواب!

المدرب البرتغالي يدافع عن النجم المغربي

أكد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ضرورة احترام قرار اللاعبين بالفريق، بعدم ارتداء سترات ذات طابع قوس قزح ضمن حملة دعم المثليين في الدوري الإنجليزي.

لاعبو مانشستر يونايتد كان من المفترض دخولهم إلى الملعب في مباراة إيفرتون يوم الأحد الماضي بهذه السترات، ولكن المغربي نصير مزراوي رفض ذلك وفقًا لعقيدته الإسلامية، وهو ما جعل باقي اللاعبين يقومون بنفس الخطوة من أجل دعمه حتى لا يكون وحيدًا بهذا الموقف.

وبعد ظهور انتقادات عنيفة للشياطين الحمر بسبب هذا التصرف، قال أموريم في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست بالبريميرليج:"لقد كان قرارًا جماعيًا للاعبين كما ينبغي أن يكون، هناك ثلاثة أشياء التحكم فيها ليس سهلًا، قيم النادي من ناحية، وهناك أيضًا الدين الذي يجب أن تحترمه، وأخيرًا هو الحفاظ على الجماعية، كان لا يجب أن نتركه بمفرده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البرتغالي"يؤمن أغلب اللاعبين بشيء واحد لكنهم رأوا رجلًا وحيدًا وأرادوا دعمه، إنها ثلاثة أشياء يجب أن نديرها ونحترمها، قضية من الصعب معالجتها، لكني أعتقد أننا تعاملنا مع الموقف بطريقة جيدة، نحن بحاجة لاحترام كل شيء، ولكننا نقدر أيضًا نصير وثقافته".

وعن نتائج الفريق بعد الخسارة من آرسنال يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين:"نحن نادٍ ضخم لكننا لسنا فريقًا ضخمًا ونحن نعلم ذلك، نريد التحسن ونحن في لحظة مختلفة تمامًا عن آرسنال، لم نكن مهيمنين على المباراة لكننا سيطرنا، لذلك نحن نحاول التعلم من مختلف المواقف التي واجهناها أمامهم ونسعى للمزيد من التحسن".

يذكر أن يونايتد يلعب اليوم، السبت، أمام نوتنجهام فورست، وهو في المركز الثالث عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، بفارق شاسع عن المتصدر ليفربول بـ35 نقطة.