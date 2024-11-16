بعد أيام من رحيله عن مانشستر يونايتد .. نستلروي يتقدم بطلب وظيفة إنجليزية جديدة!

الهولندي يتنافس مع فرانك لامبارد

بعد أيام قليلة فقط من رحيله عن مانشستر يونايتد، قام رود فان نستلروي بالتقدم لطلب وظيفة شاغرة في كوفنتري سيتي، من أجل إنعاش مسيرته التدريبية من جديد.

نستلروي سبق أن عمل كمساعد لإريك تين هاج مع الشياطين الحمر، وانتقل لدور الرجل الأول بشكل مؤقت قبل قدوم البرتغالي روبن أموريم، ليقرر الهولندي الرحيل عن النادي لعدم رغبته في العمل مع مدرب سبورتنج لشبونة السابق.

شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، قالت إن نستلروي الذي يتمتع بخبرة تدريبية مع آيندهوفن الهولندي، يريد العودة للصورة في أقرب وقت ممكن بعد قضاء فترة قصيرة في مانشستر، ويريد خلافة المدرب مارك روبينز في كوفنتري، وسط منافسة شرسة مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وديربي كاونتي السابق.

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ويأتي ذلك تزامنًا مع ما قاله دوج كينج مالك النادي هذا الأسبوع، حيث قال:"تلقينا عددًا كبيرًا من السير الذاتية من أشخاص ذوي جودة عالية وفرانك واحد منهم، لم نقرر أي شيء حتى الآن، لكننا سنقيم الوضع خلال فترة التوقف الدولي".

ويطمح نستلروي في الحصول على المنصب بدلًا من لامبارد، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مانشستر معه في الفترة المؤقتة التي أصبح فيها الرجل الأول بعد رحيل تين هاج.

جدير بالذكر أن كوفنتري سيتي يمر بفترة صعبة بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بفارق شاسع عن سندرلاند المتصدر بـ31 نقطة.