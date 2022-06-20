مانشستر يونايتد محبط من مديره بعد تسريباته بخصوص دي يونج

تسيطر حالة من الإحباط على إدارة مانشستر يونايتد بعد تسريب محادثة المدير التنفيذي مع الجماهير.

يشعر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالصدمة وخيبة الأمل بعد تسريب محادثة ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي للنادي مع بعض مشجعي "الشياطين الحمر".

الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد جلس يوم الأحد مع مجموعة من مشجعي النادي في حانة محلية، وتحدث معهم عن وضع "الشياطين الحمر" اقتصاديًا، وأهداف الفريق في سوق الانتقالات، وعدد من الأمور الحساسة الخاصة بالنادي.

المحادثة بين أرنولد وجماهير مانشستر يونايتد تضمنت كشف المدير التنفيذي عن خطط النادي في التحرك للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة.

وقبل بدء الجلسة التي لم يكن مرتبًا لها، طلب ريتشارد أرنولد من المشجعين عدم تصوير أو نشر تفاصيل المقابلة، وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف.

ما هو رد فعل مانشستر يونايتد؟

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بالحزن بعد قيام أحد أعضاء المجموعة بتصوير الجلسة وتسريبها على الإنترنت.

ويسيطر الإحباط على إدارة النادي بسبب تسريب المقابلة، على الرغم من أن المدير التنفيذي طلب قبل الجلوس مع المشجعين عدم تصويرها أو نشرها.

لماذا اجتمع المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد مع الجماهير؟

متحدث باسم مانشستر يونايتد قال في بيان عن السبب الذي دفع ريتشارد أرنولد للجلوس مع الجماهير.

وقال: "سمع ريتشارد أن مجموعة من المشجعين تجمعوا في حانة بالقرب من منزله".

وأضاف: "لقد استمع إلى آرائهم وشرح ما يفعله النادي لتحقيق النجاح على أرض الملعب، وتحسين الملعب، وتعزيز التفاعل مع الجماهير".