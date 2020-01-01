مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

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في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان قد حقق الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكؤوس المحلية.

كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي ومن قبله كان قد تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.