ماتيتش يعلق على تراجع أدواره مع سولشاير

هل توجد أزمة بين ماتيتش وسولشاير؟

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كشف نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، حقيقة وجود خلافات مع المدرب أوليه جونار سولشاير بعد قلة دقائق اللعب التي يحصل علىها الصربي.

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ماتيتيش لم يشارك سوى 22 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي حينما لعب أمام ساوثامبتون.

وقال صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات صحفية: "في أول 3 مباريات لم يضعني في التشكيل ولذلك قررت أنّ أعمل بجد أكثر واحترمت قراره وهدفي كان تغيير وجهة نظره".

وتابع: "لا يوجد أي مشكلة مع المدرب، لقد أخبرته فقط أنني مختلف معه في الرأي بشأن عدم مشاركتي ولكن القرار يرجع له".

اللاعب الصربي أشار إلى أنه لم يعتد الجلوس على مقاعد البدلاء مؤكدًا أنّه دائمًا كان ركيزة أساسية في الفرق التي لعب لها خلال العشر سنوات الماضية.

واختتم: "لأجل العودة إلى التشكيل الأساسي عليّ احترام القرار والجلوس على مقاعد البدلاء والمدرب هو المسؤول عن إعداد اللاعبين للفوز بالبطولات".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يحقق سوى فوزًا واحدًا فقط في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.