مانشستر يونايتد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في القمة المؤجلة من مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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مانشستر يونايتد 2 × 4 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز مهم للغاية لليفربول على مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين، ليستعيد الفريق وبقوة حظوظه في التأهل للأبطال

93 أووووووووووه راشفورد يضيع فرصة ذهبية لتقليص الفارق، في هجمة نسخة بالكربون من الهدف الثاني الذي سجله

91 تبديل من ليفربول بخروج صلاح ودخول نيكو ويليامز

89 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الرابع بقدم صلاح بعد مرتدة رائعة، وتمريرة من البديل كورتيس جونز

87 عرررررضية من بيساكا ولكن الكرة لُعبت بشكل قوي وتخرج ضربة مرمى لليفربول

85 بطاقة صفراء لكافاني بعد تدخل على قدم تياجو ألكانتارا

84 فرصة لمرتدة خطيرة لليفربول ولكن فيرمينو يلعب كرة عرضية بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى لمانشستر يونايتد

83 مانشستر يونايتد يضغط بحثًا عن التعادل

79 بطاقة صفراء لماكتوميناي بعد تدخل عنيف على قدم فابينيو

78 برونو فيرنانديز يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة

76 ضربة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، فرصة ذهبية لبرونو فيرنانديز للتسجيل!

75 راشفورد يراوغ فيليبس ويسدد ولكن الكرة في الشباك الخارجية لمرمى ليفربول

74 ماذا تفعل يا ماني؟ تمريرة مذهلة من أرنولد تضع السنغالي أمام المرمى ولكنه يتصرف مع الكرة بشكل سئ للغاية

73 تبديلين لليفربول بخروج كلا من فينالدوم وجوتا ودخول ماني وكورتيس جونز

72 تسديدة من صلاح ولكن الكرة بجوار القائم

71 مانشستر يونايتد يضغط بقوة في تلك اللحظات بحثًا عن التعادل، الذي يبدو قريبًا للغاية

70 غير معقوووووووووووووول! مانشسستر يونايتد كان قريبًا من التعادل ولكن فيليبس يخرج تسديدة جرينوود من على خط المرمى!

68 تسديدة قوووووية من أرنولد ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

67 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مانشستر يونايتد يقلص الفارق عن طريق راشفورد بعد تمريرة رائعة من كافاني وإنهاء أروع من المهاجم الإنجليزي

65 عرررررضية خطيرة من الجهة اليمنى لليونايتد وويليامز يشتت الكرة لضربة ركنية

تبديل أول لمانشستر يونايتد بخروج فريد ودخول جرينوود

62 أوووووووووووووه أرنولد ينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوووية ولكن هندرسون يتصدى لها، ليفربول يهدر فرصة الهدف الرابع للمرة الثانية

58 يا الله! القائم يحرم ليفربول من تسجيل الهدف الرابع بقدم جوتا بعد مرتدة مذهلة

57 بطاقة صفراء على ويليامز بعد تدخل قوي على قدم راشفورد

55 مانشستر يونايتد يحاول الاعتماد على الكرات الطولية في ظهر دفاع ليفربول

52 تمريرة رائعة إلى راشفورد الذي كاد يستغل خطأ فيليبس في عدم تشتيت الكرة ولكن أليسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

48 بطاقة صفراء على بايلي بعد تدخل قوي على قدم جوتا

46 جووووووووووووووووووووووووووووووول، ليفربول يبدأ الشوط الثاني بقوة ويسجل الثالث، أرنولد يسدد والكرة تسقط من يد هندرسون، تصل لفيرمينو الذي يسددها في المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف

45 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول من رأسية رائعة بعد ضربة حرة غير مباشرة لعبها أرنولد

44 عررررضية من بوجبا ولكنها سهلة في يد أليسون

40 تسديدة قووووووووية من بوجبا وتمر بجوار القائم الأيمن لأليسون! فرصة خطيرة لليونايتد

38 جوتا يتوغل ويراوغ من الجهة اليسرى ولكن دفاع مانشستر يونايتد يشتت الكرة قبل أن يسددها أو يلعبها عرضية

36 ليفربول يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الثاني

34 أوووووووووه فرصة خطيرة لليفربول، صلاح يمرر لجوتا الذي كان يمكنه أن يسجل الثاني ولكن الكرة كانت بعيدة عن البرتغالي

33 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يسجل التعادل لليفربول، فيليبس يستغل ارتباك داخل منطقة جزاء اليونايتد ويسدد وجوتا يلمس الكرة بالكعب في المرمى

32 تسديدة قوووووووووية من جوتا ولكن هندرسون يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

31 عررضية رائعة من برونو فيرنانديز ورأسية من بوجبا ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

27 الحكم يتراجع عن قراره ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء لليفربول

الحكم يقرر مراجعة اللعبة من خلال تقنية الفيديو

25 ضررررررررررربة جزااااااااااااااااااااااااااااء لليفربول بعد تدخل قوي من بايلي على فيليبس

22 أوووووووووه عرضية رائعة من أرنولد إلى جوتا الذي كان لديه فرصة لتسجيل التعادل ولكن هندرسون يخرج من مرماه ويتألق في إنقاذ الموقف

ليفربول لا يبدو كفريق يقاتل من أجل فرصته الأخيرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا

18 عرررررضية خطيرة من مانشستر يونايتد من شاو ولكن الكرة تمر تحت أقدام راشفورد

15 عررررضية من روبيرتسون ولكنها تمر بسلام على دفاع مانشستر يونايتد

13 صلاح يراوغ ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

9 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مانشستر يونايتد يسجل الهدف الأول، الكرة تصل لفيرنانديز الذي يسددها قبل أن تصطدم بفيليبس وتغير إتجاهها وتسكن الشباك

5 أووووووووووه أليسون يخطئ في التمرير، كافاني يقطع الكرة ولكنها يسدد بشكل سئ جدًا، الأوروجوياني أضاع فرصة هدف محقق لمانشستر يونايتد

4 عررضية من الجهة اليمنى لليونايتد ومحاولة من كافاني، ولكن الكرة تُسدد بعيدة تمامًا عن أليسون، وضربة مرمى لليفربول

3 أوووووووووووووووه انطلاقة من فيرمينو الذي يحاول التمرير لصلاح والكرة تلمس يد بايلي وتخرج لضربة ركنية، ولكن حكم المباراة لا يستمع لمطالبات لاعبي ليفربول بركلة جزاء

2 مانشستر يونايتد يحاول المبادرة بالهجوم وليفربول يتأهب لاستغلال المرتدات

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد

يبدأ المدرب أولي سولشار بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

هندرسون

شاو - ليندلوف - بايلي - بيساكا

فريد - ماكتوميناي

بوجبا - فيرنانديز - راشفورد

كافاني



🚨 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭! 🚨



Here's your United XI to take on Liverpool 👊



🔴 #MUFC

#️⃣ #MUNLIV — Manchester United (@ManUtd) May 13, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

جوتا - فيرمينو - صلاح

⚽️ #MUNLIV 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⚽️



Our line-up to take on @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

لا مفر أمام ليفربول من تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصًة بعد سقوط تشيلسي أمام أرسنال في الديربي اللندني، في حين أن مانشستر يونايتد يبدو وكأنه حقق أهدافه هذا الموسم من حيث التأهل لدوري الأبطال وضمان المركز الثاني بنسبة كبيرة، ولكن التسبب في إبعاد العدو اللدود عن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من التشامبيونزليج، سيكون له مذاق خاص بسبب العداوة التاريخية بين الفريقين

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، وذلك في القمة الإنجليزية المؤجلة من مباريات الجولة 34 بسبب مظاهرات جماهير اليونايتد واقتحامهم لملعب المباراة منذ أيام قليلة.