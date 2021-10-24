مانشستر يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022

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مانشستر يونايتد 0 × 5 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز تاريخي لليفربول على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة

90' مرتدة خطيرررررة لليفربول، صلاخ يمرر إلى جونز الذي يراوغ ويحاول التسديد ولكن الدفاع يشتت الكرة

90' عرررضية من بيساكا ولكن دفاع ليفربول يشتتها لركنية

86' بطاقة صفراء لبيساكا بعد تدخل قوي على جوتا

84' تسديدة من تشامبرلين ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

83' أوووووه العارضة تحرم اليونايتد من الهدف الأول له في المباراة بعد أن لمسها كافاني

80' ماني يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، يحاول تسديد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع

ليفربول استحوذ على الكرة لحوالي ثمانية دقائق متواصلة قبل أن تصل لدي خيا

76' تبديل لليفربول بخروج فيرمينو ودخول ساديو ماني

70' تسديدة قووووووية من أرنولد ولكن دي خيا يتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

68' تمريرة رائعة من أرنولد إلى جوتا الذي كاد ينفرد بها بالمرمى ولكن الكرة تطول على البرتغالي وتخرج لضربة مرمى

تبديل اضطراري لليفربول بخروج كيتا للإصابة ودخول تشامبرلين

تبديلين لليونايتد بدخول كافاني ودالوت

60' أووووووووووه حكم المباراة يراجع اللقطة في تقنية الفيديو ويمنح بوجبا بطاقة حمراء

58' بطاقة صفراء لبوجبا بعد تدخل قوي بكلتا قدميه على نابي كيتا

55' صلاح يلعب الضربة الحرة ولكن الكرة تصطدم بالحائط

54' خطأ لليفربول على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لماجواير بعد عرقلة جوتا

52' هدف ملغي لمانشستر يونايتد بقدم رونالدو، بعد أن أثبتت تقنية الفار وجود اللاعب في موقف تسلل

49' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الخامس لليفربول وهاتريك لصلاح، تمريرة رائعة من هندرسون تضع النجم المصري أمام المرمى لينهيها بشكل رائع في مرمى دي خيا

45' بطاقة صفراء لبرونو فيرنانديش بعد تدخل قوي على كورتيس جونز

بداية الشوط الثاني

تبديل لمانشستر يونايتد قبل بداية الشوط الثاني بخروج جرينوود ودخول بوجبا

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الرابع لليفربول قبل نهاية الشوط الأول، تمريرات سريعة متبادلة، الكرة تصل لصلاح الذي سددها بقووة على يسار دي خيا

45' بطاقة صفراء للبرازيلي فريد بعد تدخل قوي على كيتا

45' بطاقة صفراء لرونالدو الذي انفعل مع جونز

38' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول! تسديدة من صلاح، تصطدم بالدفاع وتصل إلى كيتا الذي يلعبها عرضية إلى النجم المصري ليسددها في الشِباك بكل سهولة

35' لمسة رائعة من برونو فيرنانديش إلى راشفورد الذي تحرك سريعًا بشكل رائع ولكنه تعجل في تسديد الكرة، لتصل ضعيفة وسهلة في يد أليسون

34' عرررضية رائعة من برونو فيرنانديش ولكن روبيرتسون يخرج الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو

31' أوووووووووووووووه صلاح ينطلق سريعًا، ينفرد بالحارس دي خيا ويسدد! ولكن الإسباني ينقذ فرصة هدف محقق لليفربول

30' محاولة للتسديد من جوردان هندرسون، لكن كرته تصطدم بدفاع اليونايتد وتخرج لضربة ركنية

28' تسديدة قووووية من جرينوود ولكن أليسون يتصدى لها ويُخرج الكرة لضربة ركنية

25' تبديل اضطراري لليفربول بخروج جيمس ميلنر ودخول كورتيس جونز

24' تعطل اللعب لسقوط جيمس ميلنر على أرض الملعب للإصابة

21' أووووووووووووه تسديدة قووووووووية وخطيرررررررة من لوك شاو، تمر بقليل بجوار القائم الأيسر للحارس أليسون

18' محاولة من رونالدو ولكن تسديدته عالية عن مرمى أليسون

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الثاني في مرمى اليونايتد، عررررضية رائعة من أرنولد تصل إلى جوتا الذي يضع قدمه أمام الكرة ويسددها في الشِباك

9' تسديدة قووووية وخطيرررة من راشفورد ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

8' تمريرة رائعة من فيرمينو إلى صلاح الذي كسر مصيدة التسلل، المصري يحاول المراوغة والتسديد ولكن كرته تمر بجوار القائم

6' أووووووووه ليفربول يهدر فرصة الهدف الثاني! الفريق يقطع الكرة من وسط اليونايتد، نابي يمرر الكرة لفيرمينو الذي يسددها بقوووووة ولكن دي خيا يتصدى

5' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يتقدم في النتيجة عن طريق كيتا، تحرك رائع في العمق من صلاح الذي استلم كرة فيرمينو ومرر إلى نابي الذي انفرد بدي خيا وسددها على يمين الحارس الإسباني

3' أوووووووووووووه اليونايتد يهدر فرصة الهدف الأول! تمريرات سريعة لليونايتد، الكرة تصل إلى برونو فيرنانديش على الجهة اليمنى الذي يسدد الكرة بقوووووة ولكنها تمر عالية بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



روبيرتسون، كوناتي، فان دايك، أرنولد



هندرسون، ميلنر، كيتا



جوتا، فيرمينو، صلاح

إليكم تشكيل الريدز الخاص بالمواجهة الكبيرة أمام @ManUtd_AR 🔴⚪️ #يونايتد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

تير شتيجن



شاو، ليندلوف، ماجواير، بيساكا



فريد، ماكتوميناي



راشفورد، فيرنانديش، جرينوود

رونالدو

يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار معنوي على خصمه اللدود في الديربي لتعويض الاخفاقات الأخيرة في الدوري، في حين أن ليفربول يرغب بمواصلة الضغط على السيتي وتشيلسي لمزاحمتهم في الصراع على اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 والتي ستُقام على ملعب أولد ترافورد.