مانشستر يونايتد يقتحم المزاد مع ليفربول لخطف عمر مرموش.. ويطارد جوهرة أخرى من البوندسليجا

أموريم يتحرك لإنقاذ الموسم

كشفت تقارير صحفية، عن صراع محتدم يلوح في الأفق بين عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول ومانشستر يونايتد للفوز بصفقة النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش يقدم واحدًا من أفضل المستويات الفردية منذ بداية الموسم الجاري، حيث لعب مع فريقه 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، ويتأخر بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي هاري كين متصدر ترتيب هدافي البوندسليجا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم، يضع المصري عمر مرموش على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأشارت إلى أن إدارة اليونايتد أيضًا تستهدف ضم صفقة أخرى من البوندسليجا هذا الشتاء، والحديث تحديدًا عن فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن، في محاولة لسد الثغرات في تشكيلة المدرب البرتغالي لإنقاذ الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

ولن تكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة، خصوصًا أن كلا المهاجمين يرتبط بعقود طويلة الأمد مع نادييهما الحاليين وسيتعين على النادي الإنجليزي دفع أموالًا ضخمة لمحاولة التوقيع معهما في يناير المقبل.

وأوضحت "سكاي" أن آينتراخت فرانكفورت لن يطلق سراح مرموش بأقل من 60 مليون يورو، خصوصًا أن هناك رغبة قوية لدى مسؤولي ليفربول من أجل ضم الموهبة المصرية، وهذا قد يجبر اليونايتد على دفع المزيد من الأموال إذا انجر إلى حرب مزايدة من قبل الريدز.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لبونيفاس، حيث تزعم مصادر الشبكة الألمانية، أن باير ليفركوزن يقدر النيجيري بشدة وقد يطلب رسومًا باهظة لبيعه في يناير المقبل.