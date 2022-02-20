"مانشستر يونايتد ليس في حاجة لمشاكل رونالدو وماجواير"

أكد ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق أن الصراع على شارة قيادة الفريق هي مشكلة النادي ليس في حاجة للتعامل معها في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن رالف رانجنيك عليه أن يحل المسألة فورًا في حضور رونالدو وماجواير.

وقال برباتوف: "الأمر الوحيد الأكيد أن ذلك النوع من الأمور لا يحتاجه مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "مانشستر يونايتد يقاتل من أجل مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولا حاجة للحديث عن مثل تلك الأمور في منتصف الموسم".

وأكمل: "بكل وضوح رونالدو هو أحد أساطير كرة القدم في العالم، لقد حقق كل شيء، وعندما يكون في فريقك عليك أن تستفيد منه، يجب عليهم الجلوس سويًا والحديث، وعلى المدرب أن يحل الأمور".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن صراع على شارة القيادة كان قد نشب في مانشستر يونايتد بين هاري ماجواير وكريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن رونالدو عانى مؤخرًا من الابتعاد عن التهديف، حيث لم يسجل منذ بداية العام سوى مرة وحيدة.