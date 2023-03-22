مانشستر يونايتد قطري .. عرض خيالي من الشيخ جاسم لشراء الفريق الإنجليزي

الصفقة تقترب من الحسم.

يستعد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لتقديم عرضًا قياسيًا عالميًا لشراء مانشستر يونايتد قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات مساء اليوم الأربعاء.

وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" سيكون هناك ما لا يقل عن خمسة عطاءات لشراء مانشستر يونايتد، وقد يكون هناك ما يصل إلى ثمانية.

وبحسب الشبكة العالمية فإن أي عرض يزيد عن 3.75 مليار جنيه إسترليني من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي لشراء نادي رياضي الذي تم تحديده عندما تم بيع نادي دنفر برونكوز لكرة القدم الأمريكية في الصيف الماضي.

ويعد الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف هما المتنافسان الرئيسيان لشراء النادي ولكن لا يوجد شخص مفضل في الوقت الحالي، حيث قيمت أعلى عروض الجولة الأولى النادي بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني - أقل بكثير من سعر عائلة جليزر البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني.

ومن بين مقدمي العطاءات المعروفين الآخرين حتى الآن شركة إليوت للإدارة، بينما يُقال أن إن شركات Ares و MSD Partners و Oaktree Capital مهتمون بالاستثمار في النادي الإنجليزي.

يذكر أن الشيخ جاسم وأعضاء فريقه قد زاروا أولد ترافورد، وكان التركيز في هذه الزيارة على الحصول على منظور حول ما يمكنهم فعله باستثماراتهم فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنمية الشباب وفريق السيدات.