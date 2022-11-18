مانشستر يونايتد في بيان رسمي عن رونالدو: سنتخذ الخطوات اللازمة!

تصريحات نارية خرج بها البرتغالي الفترة الأخيرة

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي على كل التصريحات التي خرج بها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد النادي والمدرب إريك تين هاج.

رونالدو خرج في حوار مطول مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، للتأكيد على عدم رغبته في اللعب مرة أخرى مع الشياطين الحمر، وعدم احترامه للمدرب الهولندي بسبب طريقة تعامله معه.

ومن جانبه رد يونايتد في بيان رسمي قال فيه:"النادي بدأ الخطوات المناسبة للرد على التصريحات الإعلامية التي خرج بها رونالدو في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"لن نقوم بالإدلاء بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر حتى تصل عملية التحقيق إلى نهايتها".

وكان هجوم رونالدو قد وصل إلى ملاك الشياطين الحمر وإدارة النادي، بالإضافة لزميليه السابقين واين روني وجاري نيفيل، بسبب الانتقادات التي وجهها له الثنائي بخصوص مستواه هذا الموسم.

جدير بالذكر أن صاحب الـ37 سنة قد أكد في تصريحاته كل الأنباء التي انتشرت حول تلقيه عرضًا سعوديًا قيمته 350 مليون يورو الصيف الماضي.