مانشستر يونايتد في الانتظار .. خطوة واحدة تفصل النصر عن ثالث صفقاته

أحمد رفعت
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هل يحسم النصر ثالث صفقاته الصيفية؟

نجح نادي النصر في إبرام صفقتين فقط حتى الآن، بالتعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلانو الإيطالي، والعاجي سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي، وأصبح الآن على أعتاب حسم الصفقة الثالثة.

ويُقيم النصر معسكرًا حاليًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، حيث سيواجه بنفيكا مساء الخميس، في مباراة ودية.

وأشار الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" إلى أن مانشستر يونايتد في انتظار توقيع النصر وثائق صفقة البرازيلي أليكس تيليس، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد رومانو على أنه تم الاتفاق بين النصر ومانشستر على رسوم قدرها 4 ملايين جنيه استرليني، وراتب يصل إلى 7 ملايين جنيه استرليني في الموسم الواحد.

وطلب نادي النصر من مانشستر يونايتد المزيد من الوقت، من أجل التوقيع وإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 15217جود بيلينجهام
  • 1354كريستوفر نكونكو
  • 1542دومينيك سوبوسلاي
  • 990ميسون ماونت
  • 922ساندرو تونالي
  • 3988صفقة أخرى
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