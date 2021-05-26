مانشستر يونايتد وفياريال: مباشر لحظة بلحظة

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مانشستر يونايتد × فياريال
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اختيارات المحررين
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولي سولشار بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
هندرسون
شاو - ليندلوف - بايلي - بيساكا
بوجبا - ماكتوميناي
راشفورد - فيرنانديز - جرينوود
كافاني
تشكيل فياريال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
رولي
بيدرازا - ألبيول - باو - فويث
يريمي - باريخو - كابوي - تريجوريس
مورينو - باكا
يسعى مدرب سولشار لتحقيق اللقب الأول له كمدرب لمانشستر يونايتد بعد أن قدم عروضًا قوية في البطولة، في المقابل تأمل الغواصات الصفراء بأن تقودهم خبرة "أوناي إيمري" في المسابقة وعدم تلقي أي خسارة في النسخة الحالية حتى الآن لنهاية سعيدة لإعادة أمجاد فياريال مرة أخرى
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال، وذلك في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021 والتي ستقام على ملعب غدانسك في بولندا.