مانشستر يونايتد وفياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021

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مانشستر يونايتد × فياريال

مباشر، لحظة بلحظة



5 عررررضية من الجهة اليسرى لليونايتد عن طريق شاو، كافاني يحاول لعب الكرة بكعبه ولكنها تصطدم بادفاع، تطول منه وتخرج ضربة مرمى!

2 بداية حذرة للغاية من الطرفين، كلاهما يحاول الضغط بقوة على حامل الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد

يبدأ المدرب أولي سولشار بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

هندرسون

شاو - ليندلوف - بايلي - بيساكا

بوجبا - ماكتوميناي

راشفورد - فيرنانديز - جرينوود

كافاني



تشكيل فياريال

يبدأ المدرب أوناي إيمري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



رولي

بيدرازا - ألبيول - باو - فويث

يريمي - باريخو - كابوي - تريجوريس

مورينو - باكا

Here's how the Yellows will line up in Gdansk for the historic game.



Let's go, Villarreal! 💛#UELFinal#ItsOurTime pic.twitter.com/GN2A9AFSx3 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 26, 2021

يسعى مدرب سولشار لتحقيق اللقب الأول له كمدرب لمانشستر يونايتد بعد أن قدم عروضًا قوية في البطولة، في المقابل تأمل الغواصات الصفراء بأن تقودهم خبرة "أوناي إيمري" في المسابقة وعدم تلقي أي خسارة في النسخة الحالية حتى الآن لنهاية سعيدة لإعادة أمجاد فياريال مرة أخرى

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال، وذلك في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021 والتي ستقام على ملعب غدانسك في بولندا.