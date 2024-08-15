ليس كرة القدم .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعود من الاعتزال ولكن برياضة مختلفة

نجم الشياطين الحمر السابق عاد للملاعب...

اتخذ دييجو فورلان، لاعب مانشستر يونايتد، ومنتخب أوروجواي، الأسبق، قرارًا لم يفكر فيه سوي القليلين، بعد اعتزال كرة القدم، وهو ممارسة رياضة مختلفة بخلاف كرة القدم، واتجه فورلان إلى كرة التنس.

واشتهر فورلان، بحبه لكرة التنس منذ أن كان يمارس كرة القدم، وانتشر أكثر من مقطع فيديو له في أوقات سابقة وهو يتابع ويلعب كرة التنس، وازداد شغفه بها بعد اعتزاله لكرة القدم في عام 2019.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فورلان، انضم إلى الاتحاد الدولي للتنس وهو في السن الـ 45، وتنافس بالفعل في بعض الفئات السنية المختلفة بين عامي 2020 و2021.

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وقال فورلان في حديثه مع الاتحاد الدولي للتنس: "أحب أن أتحدى نفسي في الحياة، هذه رياضة مختلفة بالنسبة لي، وأنا أستمتع حقًا بالمنافسة ضد لاعبين جيدين للغاية من دول مختلفة".

جدير بالذكر أن فورلان، حتى الآن شارك في أربع بطولات تنس حتى الآن، ويعتزم الأوروجواياني، مواصلة اللعب ويستهدف المشاركة في أربع او خمس بطولات أخرى في عام 2024.