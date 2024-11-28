"سأقتلكم لو فعلتم ذلك" .. الكشف عن قانون غريب لفان خال مع مانشستر يونايتد

المدرب الهولندي تمتع بدرجة عالية من الصرامة

اشتهر المدرب الهولندي لويس فان خال ببعض العادات الغريبة طوال مسيرته، ومن أبرزها اللائحة التي وضعها خلال فترته مع مانشستر يونايتد.

وكان فان خال قد عمل كمدرب لمانشستر في الفترة من 2014 إلى 2016، ولم يفز سوى بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمر، واستمر من دون أي وظيفة قبل عودته لتدريب هولندا في 2021.

أحد الضيوف في شبكة "ESPN" كشف عن لائحة صارمة فرضها المدرب المخضرم خلال هذه الفترة، حيث قال:"فان خال كان متحكمًا بشكل كبير، أمر المهاجمين في مانشستر بعدم التسديد من أول لمسة".

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وأضاف:"أخبر واين روني أن عليه لمس الكرة أولًا للتحكم فيها قبل التسديد، قال للاعبين في غرفة تبديل الملابس إنه سيقتلهم لو سددوا من أول لمسة، هذه الحالة التي أرادها داخل الفريق، أن يستمع الجميع له".

ورد عليه ضيف آخر قائلًا:"هناك قصة بطلها أندير هيريرا، كان الفريق يلعب في ملعب صعب أمام إيفرتون وفازوا 3/0، سجل وقتها الإسباني هدفًا من تسديدة بأول لمسة".

وواصل حديثه:"ذهب هيريرا إلى فان خال لمصافحته والاحتفال معه في نفق الملعب، وكان رد الهولندي صادمًا، أخبره أنه كان لا يجب أن يسدد من لمسته الأولى، وهي الجملة التي عكرت الأجواء الاحتفالية تمامًا".

جدير بالذكر أن فان خال ابتعد مؤخرًا عن عالم التدريب بعد رحيله عن هولندا في ديسمبر 2022 بعد كأس العالم، ويكتفي حاليًا بمنصب استشاري في أياكس أمستردام.