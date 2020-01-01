من هو مالك مانشستر يونايتد؟ ومن هي عائلة جليزر؟
يعد مانشستر يونايتد واحدًا من أغنى الأندية في عالم الرياضة وأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم.
لكن ملكية النادي هي موضوع مثير للجدل إلى حد كبير، حيث لا يتمتع أفراد عائلة جليزر الحاليين بشعبية لدى العديد من المشجعين.
- من هو مالك مانشستر يونايتد؟
- كيف جمع جليزر ثروته؟
- متى وكيف اشترى جليزر على مانشستر يونايتد؟
- لماذا مانشستر يونايتد ولديه الكثير من الديون؟
- هل يشتري محمد بن سلمان مانشستر يونايتد؟
من يملك مانشستر يونايتد؟
يمتلك نادي مانشستر يونايتد حالياً ستة أبناء للمالك السابق الراحل مالكولم جليزر: أفرام، جويل، كيفين، برايان، دارسي وإدوارد جليزر.
استحوذ مالكولم جليزر على حصة الأغلبية في النادي عام 2005 من خلال شركة "ريد فوتبول" الاستثمارية.
عندما توفي في مايو 2014 بعد مرض طويل إثر إصابته بجلطة دماغية، تم تقسيم الحصة المسيطرة بنسبة 90 في المائة بين أبناء جليزر الستة.
كان جويل وأفرام مسؤولان عن الأعممال اليومية للنادي منذ إصابة والدهما في أبريل 2006.
ويشارك الثنائي الآن في الرئاسة كل من كيفن، براين، دارسي وإدوارد.
كيف جمع جليزر ثروته؟
ولد مالكولم جليزر لأبوين ليتوانيين في روتشستر، نيويورك في عام 1928، وهو الخامس من بين سبعة أطفال.
امتلك جليزر في البداية المنازل الصغيرة في روتشستر، وسع محفظته لتشمل البنوك، ومرافق الرعاية الصحية، ومحطات التلفزيون وأكثر من ذلك.
كان النادي يديره إلى حد كبير أبناء جليزر وجوي وبراين وادوارد.
متى وكيف اشترى جليزر على مانشستر يونايتد؟
بناءً على نصيحة من أبنائه، بدأ مالكولم جليزر في تجميع أسهمه في مانشستر يونايتد في عام 2003، وتولى ملكية النادي بالكامل بحلول نهاية عام 2005.
في مارس 2003، أنفق حوالي 9 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون دولار) على أول 2.9٪ له ، وهو رقم ارتفع إلى ما يقرب من 30٪ بنهاية العام التالي.
في عام 2004، انخرط رجال الأعمال جون ماجنير وجيه بي مكمانوس مع المدير السابق لسير أليكس فيرجسون.
وكان الثنائي يملكان 28.7 ٪ من الأسهم في النادي، كما استثمرا في سباق الخيل الأيرلندي مع فيرجسون.
شارك إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي الحالي بشكل كبير كمستشار للصفقة، وتم تعيينه من قبل جليزر في دور "التخطيط المالي" في النادي بعد فترة وجيزة
لماذا مانشستر يونايتد ولديه الكثير من الديون؟
مولت مالكوم جليزر معظم عمليات الاستحواذ عن طريق القروض، باستخدام "خطة شراء مدفوعة" بدلاً من أموالهم الخاصة، مما أدى إلى تعاسة جماهيرهم.
يتضمن ذلك اقتراض أموال من أصل مستقبلي لشراء هذه الموجودات، وفي هذه الحالة تكبدت مدفوعات فائدة تزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار) سنويًا.
في السنوات التي تلت ذلك، ذُكر أن عملية الاستحواذ قد كلفت النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) كرسوم ورسوم أخرى.
تم نقل التسجيل الضريبي للشركة من أولد ترافورد إلى جزر كايمان في عام 2012، ودفع النادي أرباحًا سنوية، معظمها يذهب إلى عائلة جليزر، منذ عام 2015.
هل يشتري محمد بن سلمان مانشستر يونايتد؟
ومع ذلك، تم حظر عملية الاستحواذ في نهاية المطاف من قبل لجنة الاحتكارات والاندماجات الحكومية، بسبب تضارب محتمل في المصالح مع استثمارات مردوخ لوسائل الإعلام الرياضية.
عندما تطلع ماغنير وماكمانوس إلى بيع حصته البالغة 28.7 ٪ التي قام بشرائها في النهاية جليزر، كان أحد الأطراف المهتمة هو الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي.
تسعى مؤسسة مانشستر يونايتد انترست ترست إلى إعادة ملكية النادي إلى أنصارها في عام 2005، وقد اقتربت عام 2010.
في الآونة الأخيرة، تم ربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسلسلة من محاولات الاستحواذ، على ما يقال، على استعداد لدفع 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) للنادي.
ورداً على الشائعات، أخبر وودوارد نادي هاندز انترناشيونال "أن عائلة جليزر باقية على المدى الطويل "، و لا يوجد خطط لبيع النادي.