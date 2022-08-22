مانشستر يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمواجهة مانشستر يونايتد وليفربول، في الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد 1×0 ليفربول

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45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على ليفربول بهدف دون رد، سجله جادون سانشو في الدقيقة 16.

45' حكم المباراة يحستب دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضائع في شوط المباراة الأول.

40' دفاع مانشستر يونايتد يواصل الصمود أمام محاولات ليفربول الهجومية، وتألق من ليساندرو مارتينيز أمام محاولات صلاح للمرور والتسديد.

35' ليفربول يدخل أجواء اللقاء أخيرًا، مع سيطرة على الكرة وبدايات لتهديد دفاع مانشستر يونايتد، لكن دون الوصول إلى مرمى دافيد دي خيا.

30' لا جديد على مستوى النتيجة، والتي تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد على ليفربول، وسط حالة من الغياب الكامل للاعبي "الريدز" هجوميًا.

25' مانشستر يونايتد يواصل السيطرة بشكل كامل على المباراة، ويهدد مرمى أليسون بيكر أكثر من مرة، وسط تألق من إيلانجا أمام ألكساندر آرنولد.

20' مانشستر يونايتد هو الأخطر في الدقائق الماضية، وسط الاعتماد على السرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما يتسبب في ضرب دفاع ليفربول، لكن هجوم "الشياطين الحمر" لا يحسن استغلال الفرص حتى الآن رغم التقدم في النتيجة.

16' جووووووووووووووووووووووووووووووول، جوووووووووووووووووووووووووووول، جوووووووووووووووووووووووول

ملعب أولد ترافورد يشتعل، بعد هدف جادون سانشو إثر عمل جماعي رائع بين لاعبي مانشستر يونايتد، لتصل الكرة إلى سانشو بعد تمريرة من إيلانجا، والنجم الإنجليزي يراوغ ميلنر ببراعة ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

15' ليفربول غائب حتى الآن عن المباراة، ولاعبو "الريدز" لم يتمكنوا حتى الآن من عبور خط وسط مانشستر يونايتد، وغياب كامل للحلول الهجومية لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

10' يا رباااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا إيلانجا؟! نجم مانشستر يونايتد الشاب حصل على الكرة بانفراد كامل بعد ضغط قوي من برونو فيرنانديش وخطأ في وسط ملعب ليفربول، لكن تسديدة السويدي الشاب ارتطمت في القائم.

7' خطأ في مكان خطير لصالح مانشستر يونايتد على حدود منطقة الجزاء، بعد قيام ألكساندر آرنولد بعرقلة راشفورد، نفذها كريستيان إريكسن لكن اصطدمت تسديدته في الحائط البشري وتحولت إلى ركلة ركنية.

5' بداية هادئة لقمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول، والفريقان يتبادلان السيطرة على الكرة، لكن دون خطورة تذكر على أي من حارسي المرمى في الدقائق الأولى.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - هارفي إليوت

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد دي خيا

ديوجو دالو - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

كريستيان إريكسن - سكوت ماكتوميناي

أنتوني إيلانجا - برونو فيرنانديش - جادون سانشو

ماركوس راشفورد

أما ليفربول، فحاله ليس أفضل من مانشستر يونايتد، حيث تعادل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في أول مباراتين في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، ويأمل أن يبدأ طريق الانتصارات أمام منافسه اللدود.

مانشستر يونايتد، صاحب الأرض، يدخل اللقاء وهدفه أن يكون الفوز على ليفربول هو الانطلاقة الحقيقية تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، خاصة بعد أن تلقى "الشياطين الحمر" هزيمتين في أول جولتين من المسابقة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-2023 في بطولة الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب "أولد ترافورد".