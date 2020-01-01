مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة

سانشو وديمبيلي.. مانشستر يونايتد بين نجم برشلونة ونجم بوروسيا دورتموند

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.

وكانت الأخبار قد ربطت بين جناح بوروسيا دورتموند الشاب وبين الشياطين الحمر، حيث أفادت بعض المصادر أن الصفقة تمت إكلينيكيًا.

ولكن في الآونة الأخيرة، ومع الظروف الاقتصادية التي أثرت على كرة القدم بسبب فيروس كورونا وتوابعه، يبدو أن تفاصيل الميركاتو قد تختلف.

المزيد من الفرق

ليس ذلك فقط، بل أن المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند ميشيل زورك قال إن اللاعب قد وافق سرًا منذ فترة على البند الذي يرفع راتبه مقابل التجديد مع الفريق إلى غاية العام 2023.

وأضاف: "الصيف الماضي قمنا بتعديل راتب جادون ليتناسب مع تطور أدائه والقيمة التي يمثلها لنا، لذلك في السياق ذاته، قمنا بالفعل بتمديد عقده حتى عام 2023 في ذلك التوقيت"

وبناء على ذلك، ذكرت إي إس بي إن أن البديل بالنسبة لمانشستر يونايتد قد يكون الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بدأ يخرج من حسابات برشلونة.

وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر قد بدأ في المفاوضات مع لاعب برشلونة الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني خلال عامين ولم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات.

أخبار الانتقالات: هافيرتس إلى ريال مدريد وميلان يحسم صفقته الأولى

يذكر أن اهتمام مانشستر يونايتد بديمبيلي ليس بالأمر الجديد، حيث كانوا يتابعونه لفترة طويلة وأرادوا بالفعل التوقيع معه في صيف العام 2017، قبل أن يتعاقد معه برشلونة في ذلك الوقت.