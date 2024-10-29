"طلبوا تفعيل الشرط الجزائي" .. بيان رسمي من لشبونة للرد على أنباء انتقال أموريم لمانشستر يونايتد!

هل تكون مواجهة ناسيونال هي الأخيرة له؟

أصدر نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بيانا رسميًا، اليوم، الثلاثاء، عن تطور مفاوضات مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع روبن أموريم المدير الفني للفريق.

مانشستر أعلن مؤخرًا إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصب المدير الفني، وتعيين رود فان نستلروي كمدرب مؤقت، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يعاني منها الشياطين الحمر منذ بداية هذا الموسم، ليظهر اسم أموريم كالمرشح الأول لخلافته.

صحيفة "تايمز" البريطانية، سبق أن أكدت أن الشرط الجزائي في عقد أموريم مع لشبونة الممتد حتى 2026 تصل قيمته إلى 30 مليون يورو للفرق البرتغالية، و20 مليون يورو لغالبية الأندية الأجنبية، و10 ملايين فقط لبعض أندية النخبة داخل أوروبا.

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ووسط كل هذه التكهنات قال النادي في بيان رسمي له:"أعرب مانشستر يونايتد عن اهتمامه بتعيين المدرب روبن أموريم، مع تفعيل الشرط الجزائي في عقد التوظيف الساري الخاص به بقيمة 10 ملايين يورو".

وفي سياق متصل قالت "تايمز" إن وفد خاص من مانشستر يونايتد سيتوجه إلى البرتغال في الساعات القليلة القادمة من أجل إتمام الصفقة مع نظيره البرتغالي في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن لشبونة يستعد لمواجهة ناسيونال في كأس البرتغال، وهي المباراة التي قد تكون الأخيرة بالنسبة لأموريم مع الفريق، حيث من المتوقع الإعلان عن انتقاله لمانشستر قبل مباراة الشياطين الحمر القادمة في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل.