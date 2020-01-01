حارس باريس: دي ماريا يكره مانشستر يونايتد

فترة غير سعيدة للأرجنتيني في إنجلترا

تحدث حارس باريس سان جيرمان مارسين بولكا عن زميله أنخيل دي ماريا، وكشف مدى كره لناديه السابق مانشستر يونايتد بعد التجربة السلبية التي عاشها معه.

دي ماريا لعب موسماً وحيداً مع الشياطين الحمر شارك فيه ب27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، ورحل في 2015 إلى ناديه الحالي، بي إس جي.

وقال بولكا، حارس الفريق الفرنسي الثالث، مع " 'Foot Truck': "دي ماريا يكره يونايتد، لا يملك أي ذكريات أو تجارب جيدة من فترته في مانشستر".

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وأكمل: "عندما نشاهد التلفاز وتأتي صور لمباريات مانشستر يونايتد يقوم مباشرة بتغيير القناة".

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ولا يحظى الجناج الأرجنتيني بشعبية في أوساط مشجي يونايتد، إذ تعرض لصافرات الاستهجان في لقاء بي إس جي أمام النادي الإنجليزي في "أولد ترافورد" الموسم الماضي في الأبطال.

واستعاد دي ماريا مستواه في صفوف النادي الفرنسي، ويتألق الموسم الجاري، إذ شارك في 35 مباراة بكل المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 14.