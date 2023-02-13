"مانشستر يونايتد دفع 100 مليون في أنتوني لرقص الباليه"

مع انضمام أنتوني إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادمًا من أياكس أمستردام، انتظر الجميع أن يقدم طفرة في أداء الشياطين الحمر على المستوى الهجومي.
مانشستر يونايتد انفق 100 مليون يورو من أجل تلبية رغبة المدرب إريك تين هاج وضم الجناح البرازيلي من الفريق الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.
لكن تأثير أنتوني مع الفريق الإنجليزي كان متواضعا حتى الآن، حيث سجل خمس أهداف فقط خلال مشاركته ال24 في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولاتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد.
وعلق باولو دي كانيو نجم لاتسيو ويوفنتوس وست هام السابق على أداء الجناح الشاب خلال ظهوره على شبكة قنوات "سكاي سبورت"، حيث أطلق بعض التعليقات الساخرة حول أداء أنتوني.
وقال دي كانيو: "انفقوا مائة مليون لرؤيته يقوم باللعب الباليه، إنه يدور حول نفسه ويخاطر بقطع أربطة قدمه دون تدخل خصومه".
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