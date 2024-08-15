بقيادة نجم مانشستر يونايتد .. حملة التنمر على "خليفة" فابريتسيو رومانو ذو الـ12 عامًا تتحول إلى دعم مطلق

الصحفي الشهير شارك بنفسه في حملة الدعم

انقلبت حملة تنمر على أحد الأطفال المقلدين للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو إلى دعم مطلق شارك به العديد من الأطراف أبرزهم الإيطالي نفسه ونجم مانشستر يونايتد ونادي برايتون الإنجليزي.

القصة التي أصبحت متداولة بقوة في منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بالطفل، وينر تشيبا، صاحب الـ12 عامًا الذي نشر له أحد الأشخاص مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتحدث به عن صفقة انضمام آرون بيساكا من مانشستر يونايتد إلى وست هام، ساخرًا من تقليده للصحفي الشهير رومانو.

مقطع الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم على السوشيال ميديا ولكن حملة التنمر انقلبت إلى دعم كامل للطفل وإعجاب كبير بطريقة تقليده للصحفي المخضرم، وقد ظهر أثر ذلك بقوة على حسابه عبر "تيك توك" بزيادة عدد متابعيه إلى حد كبير، حتى تجاوز النصف مليون متابع، وقد تحولت جملته الخاصة به "There We Land" إلى "تريند" عالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حملة الدعم تلك شارك بها برايتون عبر استخدام الجملة الشهيرة الخاصة بالطفل تشيبا في إعلانه عن التعاقد مع براجان جرودا، وكذلك شركة أديداس الألمانية عند الإعلان عن القميص الثالث لمانشستر يونايتد الثالث.

تشيبا تحدث في أحد مقاطعه عن تجديد عقد برونو فرنانديش مع الشياطين الحُمر، وقد رد عليه النجم البرتغالي بتكرار جملته ودعوته للاستمرار فيما يفعل.