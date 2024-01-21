يسير على خطى جرينوود وأنتوني؟ أزمة عائلية محتملة في منزل جارناتشو!

انقسام في الآراء حول "رسالة" صديقة اللاعب

انتشرت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعية عن أزمة أسرية تخص نجم مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو جارناتشو.

ويخشى جمهور يونايتد من فضيحة جديدة خارج الميادين تهز استقرار الفريق الهش عقب الأزمات الخاصة بميسون جرينوود وأنتوني في الشهور الماضية.

ونشرت صديقة الأرجنتيني إيفا جارسيا رسالة عبر حسابها على إنستجرام قالت فيها: "أنا وأنت ضد العالم"، ووضعت صورة لها مع طفلها، دون أي إشارة للاعب يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتكهنت وسائل الإعلام الإنجليزية والجماهير بأن الرسالة مفادها بأن هناك أزمة بين جارناتشو وصديقته في ظل تجاهله من قبل جارسيا التي منذ ديسمبر الماضي لم تضع أي صور لهما سوياً عكس العادة.

ويعيش جارناتشو موسماً مميزاً مع ناديه بعد أن حصل على ثقة إريك تين هاج، وأصبح ضلعاً أساسياً في هجوم المدرب الهولندي.