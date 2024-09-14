Garnacho Ronaldo Ten HagGetty/GOAL
علي سمير

رونالدو السبب؟ السر الحقيقي وراء جلوس جارناتشو على الدكة أمام ساوثامبتون

مانشستر يونايتدكريستيانو رونالدوأليخاندرو جارناتشوالنصرساوثامبتون v مانشستر يونايتدساوثامبتونالدوري الإنجليزي الممتازالأرجنتينإريك تين هاج

منشور مثير للجدل تسبب في ظهور العديد من التكهنات

هل وقع في ورطة بسبب كريستيانو رونالدو؟ حالة شديدة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعاد أليخاندرو جارناتشو من التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد وساوثامبتون.

المدرب إريك تين هاج قرر عدم الاعتماد على اللاعب في القائمة الأساسية للفريق، ودفع به كبديل لماركوس راشفورد في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي تقام اليوم، السبت، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، وسط تساؤلات حول السبب الرئيسي وراء ذلك.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

البعض اعتقد أن المدرب الهولندي استبعد اللاعب الأرجنتيني، بسبب إعجابه بمنشور على وسائل التواصل يستعرض تصريحات كريستيانو رونالدو التي خرج فيها من أجل الهجوم بشكل عنيف على تين هاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي فابريتسيو رومانو قال إن الأمر ليس كذلك، ولا يتعلق أبدًا للمنشور، بل تم استبعاد اللاعب لسبب تكتيكي بحت ليس له أي علاقة بالمنشور المثير للجدل.

TOD EPL 2024TOD

وكان جارناتشو قد بدأ كأساسي في مباراة واحدة فقط مع مانشستر هذا الموسم، وكانت ضد ليفربول، بينما دخل بديل ضد كل من فولهام وبرايتون.

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 سنة كان أحد أكثر اللاعبين فعالية في مانشستر يونايتد الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي ولعب 4 تمريرات حاسمة مع الشياطين الحمر.

إعلان