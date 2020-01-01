ماتيتش: لا شيء جيد لمانشستر يونايتد سوى النقاط الثلاثة

لاعب الوسط الصربي يتحدث عن مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أكد نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد أن أي شيء سوى النقاط الثلاثة لن يكون جيدًا لفريقه في تلك المرحلة من الموسم، ذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة بيرنلي مساء غدٍ الأربعاء في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويبتعد اليونايتد بفارق 5 نقاط عن تشيلسي في المقعد الرابع، آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ويأمل النادي في العودة للمشاركة في البطولة القارية الغائب عنها هذا الموسم.

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ماتيتش تحدث عن مواجهة صاحب المركز الـ14 السابقة قائلًا ليونايتد ريفيو "الجميع يُدرك مدى خطورتهم خاصة حين يلعبون على ملعبهم، لكننا استعدينا جيدًا لتلك المباراة ونجحنا في العودة بالنقاط الثلاثة، وذلك كان الأمر الأهم".

أضاف عن اللقاء القادم "سنكون في قمة تركيزنا مجددًا بالتأكيد، نحن نعلم مدى خطورتهم لكننا نلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالنقاط الثلاثة. أي شيء سوى النقاط الثلاثة لن يكون جيدًا بالنسبة لنا، يتحتم علينا الفوز بالمباراة".

ماتيتش أشاد بالقدرات البدنية لمنافسهم، مؤكدًا امتيازهم بالطول والقوة وامتلاكهم سلاحًا خطيرًا يتمثل بالكرات الثابتة والتمريرات الطويلة وحصولهم على الكرات الثانية، وقد طالب رفاقه بالتركيز الكامل خلال المواجهة وعدم السماح لبيرنلي بالحصول على أي فرصة.

مضيفًا "من المهم أن نتحلى بالصبر أمامهم ونمرر الكرة جيدًا، وأن نمتاز بالحسم أمام مرماهم. المدرب أعدنا جيدًا لتلك المباراة، نحن نعلم الطريقة التي يريد منا اللعب بها وسنتبع تعليماته".