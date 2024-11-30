فأر ميت وبركة مياه .. مشهد صادم لمدرجات أولد ترافورد بمواجهة مانشستر وبودو جليمت!

رونالدو كان على حق!

رغم المحاولات المستمرة من السير جيم راتكليف من أجل النهوض بمانشستر يونايتد بكل النواحي، سواء على أرض الملعب أو خارجه، يأتي مشهد جديد ليثبت حالة التراجع التي يمر بها النادي.

كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، سبق أن تحدث من قبل عن الحالة السيئة لمرافق ملعب أولد ترافورد بعد رحيله عن الشياطين الحمر بسبب خلافه مع المدرب إريك تين هاج، كما رحل الهولندي أيضًا بسبب سوء النتائج ليأتي بدلًا منه البرتغالي روبن أموريم.

ومع بداية الحقبة الجديدة للمدرب الشاب، خرجت صورة من مواجهة مانشستر أمام بودو جليمت النرويجي، تظهر وجود فأر ميت وبركة مياه بمدرجات معقل النادي الإنجليزي العريق.

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ونشر أحد الحسابات على منصة "إكس" هذه الصورة وعلق عليها:"مقابل 66 جنيهًا إسترلينيًا فقط في أولد ترافورد، يمكن الجلوس مع بركة مياه تحت قدميك وفأر ميت".

وبعيدًا عن الصورة السيئة للمدرجات، نجح مانشستر في هذه المباراة بالفوز على بودو جليمت بنتيجة 3/2، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو المتصدر.

وعلى جانب آخر يستعد يونايتد للعب مرة أخرى على أرضه ووسط جماهيره، غدًا، الأحد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، حيث يأتي الفريق بالمركز الثاني عشر بـ13 نقطة بمسافة شاسعة عن ليفربول المتصدر بـ31 نقطة.