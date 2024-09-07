الألماني كان المرشح الأقرب لخلافة تين هاج

رفض المدرب الألماني توماس توخيل فكرة تدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الماضي، رغم إصرار النادي الإنجليزي على جلبه إلى ملعب أولد ترافورد.

السير جيم راتكليف الذي انضم مؤخرًا لملاك النادي أراد التخلي عن الهولندي إريك تين هاج بعد انتهاء موسم 2023/2024، رغم حصول الفريق على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بالمباراة النهائية، وأراد التعاقد مع توخيل بدلًا منه.

صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن توخيل بعد استقراره على الرحيل عن بايرن ميونخ، التقى براتكليف من أجل بحث إمكانية تدريبه للشياطين الحمر، ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بسبب الاختلاف على سياسة الانتقالات.

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وفي سياق متصل قال المحلل مارسيل ريف بصحيفة "بيلد" الألمانية:"أراهن على أن توخيل كان سيأتي بدلًا من تين هاج، تحدثت مؤخرًا مع شخص كان قريبًا جدًا من المشهد، وأخبرني أن بعض الاختلافات حول الفريق تسببت في انهيار المفاوضات".

وأضاف:"توخيل رفض سياسة الانتقالات وقال لنفسه"لن أفعل ذلك بنفسي مجددًا، أن أذهب إلى نادٍ ثم تأتي الأشياء من الخارج".

وكان المدرب الألماني قد اعتاد على الإنفاق الكبير في مسيرته المهنية مع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي، ولكن الأمور مختلفة تمامًا في مانشستر، لأن هناك خطة تقشف داخل النادي الإنجليزي لتخفيض الأمور وتقليل الإنفاق، ويبدو أن توخيل لم يوافق على ذلك لرغبته في جلب مواهب جاهزة قادرة على تحقيق البطولات بأسرع شكل ممكن.

يذكر أن صاحب الـ51 سنة لا يزال بدون وظيفة منذ رحيله عن بايرن، وارتبط بتدريب بعض الأندية الأخرى كان أبرزها برشلونة قبل قدوم مواطنه هانز فليك.