"رحمها الله ولكنها ليست والدتي".. نجم مانشستر يونايتد يخرج لتوضيح رسالته الحزينة!

حالة من الحزن يعيشها جناح الشياطين الحمر

قام أماد ديالو جناح مانشستر يونايتد، بمشاركة أنباء مفجعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اضطر إلى توضيحها في وقت لاحق.

اللاعب الإيفواري نشر رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية، من خلال نشر صورة قديمة لنفسه عندما كان طفلًا صغيرًا بين ذراعي سيدة.

وعلق ديالو على الصورة قائلًا:"ارقدي بسلام يا أمي، غفر الله لك".

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ومع انتشار الصورة بشكل واسع على مختلف وسائل التواصل، اضطر جناح الشياطين الحمر للخروج للتأكيد على أن الصورة ليست لوالدته البيولوجية، بل لسيدة قريبة جدًا منه كان يعتبرها مثل أمه.

Amad Diallo Snapchat

وقال اللاعب خلال توضيحه:"يا رفاق، إنها ليست والدتي البيولوجية، إنها والدة أخي وأختي، رحمها الله".

يذكر أن النجم الشاب دخل مؤخرًا خطط المدرب إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، وحصل على فرصة اللعب كأساسي أمام فولهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.