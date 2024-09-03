بعد كارثة ليفربول .. كاسيميرو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال أيام!

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بعد المستوى المحبط له في مواجهة ليفربول الأخيرة، عقد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو محادثات جدية من أجل رحيله عن مانشستر يونايتد قريبًا.

كاسيميرو تم استبداله بين الشوطين في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما ارتكب خطأين تسببا في هدفين للويس دياز نجاح الريدز، حيث كان أحد أهم أسباب خسارة فريقه بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

الصحفي ناجي كوتشوك من صحيفة "فوتبول أرينا" قال إن كاسيميرو يعتبر من أهم أهداف نادي جلطة سراي التركي لتعزيز خط وسط الفريق قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في تركيا يوم 13 سبتمبر الجاري.

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وأشار إلى أن كاسيميرو من بين اللاعبين الذين تم الاتصال بهم حاليًا، حيث عقد جلطة سراي محادثات لجلبه في صيغة إعارة لمدة موسم واحد.

يذكر أن كاسيميرو تعرض للعديد من الانتقادات خلال فترته مع الشياطين الحمر، وسبق أن ارتبط بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.